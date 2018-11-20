Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Экипаж защищается от солнечных вспышек на Международной космической станции с помощью влажных салфеток. Об этом рассказал во время трансляции на сайте Роскосмоса космонавт Сергей Прокопьев.
По его словам, раньше при больших магнитных бурях экипаж предупреждали о том, что на Солнце произошло увеличение излучения. В результате космонавтам приходилось защищаться от радиации.
«Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и это уменьшает количество поглощенной радиации. Замечено уже, что вода — один из лучший способов от проникновения радиации», - сказал Прокопьев.
Отметим, что в сентябре 2017 года на Солнце произошел целый ряд вспышек. Тогда Роскосмос заявил, что на МКС достаточно защиты для обеспечения безопасности экипажа.