Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками

20 Нояб. 19:07 2018-11-20T19:08:51+03:00

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Экипаж защищается от солнечных вспышек на Международной космической станции с помощью влажных салфеток. Об этом рассказал во время трансляции на сайте Роскосмоса космонавт Сергей Прокопьев.

По его словам, раньше при больших магнитных бурях экипаж предупреждали о том, что на Солнце произошло увеличение излучения. В результате космонавтам приходилось защищаться от радиации.

«Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и это уменьшает количество поглощенной радиации. Замечено уже, что вода — один из лучший способов от проникновения радиации», - сказал Прокопьев.

Отметим, что в сентябре 2017 года на Солнце произошел целый ряд вспышек. Тогда Роскосмос заявил, что на МКС достаточно защиты для обеспечения безопасности экипажа.