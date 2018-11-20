2018-11-20T19:08:51+03:00
Умные вещи

Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками

Экипаж обкладывает ими каюту, чтобы не получить радиационное облучение
Алена Басавина
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На МКС спасаются от радиации влажными салфеткамиНа МКС спасаются от радиации влажными салфеткамиФото: REUTERS
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Экипаж защищается от солнечных вспышек на Международной космической станции с помощью влажных салфеток. Об этом рассказал во время трансляции на сайте Роскосмоса космонавт Сергей Прокопьев.

По его словам, раньше при больших магнитных бурях экипаж предупреждали о том, что на Солнце произошло увеличение излучения. В результате космонавтам приходилось защищаться от радиации.

«Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и это уменьшает количество поглощенной радиации. Замечено уже, что вода — один из лучший способов от проникновения радиации», - сказал Прокопьев.

Отметим, что в сентябре 2017 года на Солнце произошел целый ряд вспышек. Тогда Роскосмос заявил, что на МКС достаточно защиты для обеспечения безопасности экипажа.

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