Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией

20 Нояб. 21:50 2018-11-20T21:50:08+03:00

Крым и Сирию может связать новый рейс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолеты до Дамаска могут запустить из аэропорта Симферополя

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Министерство транспорта разрабатывает организацию авиарейсов между Крымом и Сирией. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Прорабатываем», - ответил он на вопрос журналиста по поводу открытия воздушного сообщения.

Отметим, что ранее инициатива создать рейс Симферополь-Дамаск была предложена главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Такое предложение он направил Минтрансу после проведения рабочих встреч с представителями Сирии.

Делегация Крыма находилась с официальным визитом в сирийской столице 15-16 октября 2018 года. По итогу встречи были подписаны соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.