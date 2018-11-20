Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Министерство транспорта разрабатывает организацию авиарейсов между Крымом и Сирией. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
«Прорабатываем», - ответил он на вопрос журналиста по поводу открытия воздушного сообщения.
Отметим, что ранее инициатива создать рейс Симферополь-Дамаск была предложена главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Такое предложение он направил Минтрансу после проведения рабочих встреч с представителями Сирии.
Делегация Крыма находилась с официальным визитом в сирийской столице 15-16 октября 2018 года. По итогу встречи были подписаны соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.