2018-11-21T06:37:21+03:00
В мире

Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф

Россию включили в число самых безопасных стран, жителям которых стихийные бедствия не угрожают
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалисты составили список стран с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастрофСпециалисты составили список стран с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастрофФото: REUTERS
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Немецкие специалисты составили рейтинг стран с высоким и низким риском гибели граждан от стихийных бедствий – землетрясений, потопов, извержений вулканов, тайфунов, оползней и прочих природных катаклизмов.

Как пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на исследование общества Bundnis Entwicklung Hilft, самыми опасными местами на планете эксперты назвали тихоокеанские острова Вануату (первое место) и Тонга, замыкают тройку лидеров Филиппины.

Также в категорию стран с высоким уровнем риска для населения попали государства Центральной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

А вот самыми безопасными на карте мира исследователи из Германии считают Мальту, Саудовскую Аравию, Катар, Канаду и Монголию. Стоит отметить, что Россию тоже включили в число государств, жителям которых стихийные бедствия угрожают меньше всего.

Отмечается, что в перечень вошла 171 страна. При оценке специалисты учитывали не только количество случившихся в государстве стихийных бедствий, но и способность властей к ним подготовиться.

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