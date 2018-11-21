2018-11-21T07:54:55+03:00
Происшествия

СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево

Ведомство проводит проверку по факту произошедшего ЧП, где мужчина погиб на ВПП [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЧП произошло в аэропорту "Шереметьево".ЧП произошло в аэропорту "Шереметьево".Фото: Иван ВИСЛОВ
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СК РФ опубликовал видео с места ЧП в столичном аэропорту "Шереметьево", где произошла гибель мужчины на взлетно-посадочной полосе. Запись появилась на официальной странице ведомства в Твиттере.

Аэропорт Шереметьево подтвердил гибель человека на взлётно-посадочной полосе.Видео СК РФ

Сотрудник, который ведет съемку на месте, описывает что видит перед собой. В частности, были обнаружены фрагменты тела, шнурок от кроссовка, пух от куртки погибшего. Следователями была установлена личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении. Он прибыл в Москву из Мадрида. Инцидент произошел около 20:10 по московскому времени во вторник, 20 ноября.

СК проводит проверку по факту произошедшего. Следственно-оперативная группа работает на месте.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, трагедия случилась в восемь вечера 20 ноября. Самолет «Боинг 737», следующий рейсом «Москва – Афины», сбил мужчину, который почему-то оказался на ВПП.

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