СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-21T07:54:55+03:00

Ведомство проводит проверку по факту произошедшего ЧП, где мужчина погиб на ВПП [видео]

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СК РФ опубликовал видео с места ЧП в столичном аэропорту "Шереметьево", где произошла гибель мужчины на взлетно-посадочной полосе. Запись появилась на официальной странице ведомства в Твиттере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678705" frameborder="0"></iframe> Аэропорт Шереметьево подтвердил гибель человека на взлётно-посадочной полосе.Видео СК РФ

Сотрудник, который ведет съемку на месте, описывает что видит перед собой. В частности, были обнаружены фрагменты тела, шнурок от кроссовка, пух от куртки погибшего. Следователями была установлена личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении. Он прибыл в Москву из Мадрида. Инцидент произошел около 20:10 по московскому времени во вторник, 20 ноября.

СК проводит проверку по факту произошедшего. Следственно-оперативная группа работает на месте.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, трагедия случилась в восемь вечера 20 ноября. Самолет «Боинг 737», следующий рейсом «Москва – Афины», сбил мужчину, который почему-то оказался на ВПП.