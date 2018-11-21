СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
СК РФ опубликовал видео с места ЧП в столичном аэропорту "Шереметьево", где произошла гибель мужчины на взлетно-посадочной полосе. Запись появилась на официальной странице ведомства в Твиттере.
Аэропорт Шереметьево подтвердил гибель человека на взлётно-посадочной полосе.Видео СК РФ
Сотрудник, который ведет съемку на месте, описывает что видит перед собой. В частности, были обнаружены фрагменты тела, шнурок от кроссовка, пух от куртки погибшего. Следователями была установлена личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении. Он прибыл в Москву из Мадрида. Инцидент произошел около 20:10 по московскому времени во вторник, 20 ноября.
СК проводит проверку по факту произошедшего. Следственно-оперативная группа работает на месте.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, трагедия случилась в восемь вечера 20 ноября. Самолет «Боинг 737», следующий рейсом «Москва – Афины», сбил мужчину, который почему-то оказался на ВПП.