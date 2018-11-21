2018-11-21T08:13:25+03:00
Общество

Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии

Также замглавы Роспечати Татьяна Наумова заявила о готовности нашей страны «усиливать присутствие в регионе»
Дарья ИВАШКИНА
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В столице Малайзии стартовала ежегодная азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай»В столице Малайзии стартовала ежегодная азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай»Фото: REUTERS
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Замруководителя Роспечати Татьяна Наумова, выступая в среду, 21 ноября, на открывшемся в Куала-Лумпуре заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявила о том, что России необходимо расширять взаимодействие в сфере массовых коммуникаций и налаживать информационный обмен со странами Юго-Восточной Азии.

«Принципиальным недостатком в наших отношениях является ограниченность совместных массовых коммуникаций, информационного обмена, в регионе мало знают о России», - приводит слова Наумовой ТАСС. В связи с этим, как подчеркнула замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, «особенно важно развивать сотрудничество в этой области и повышать качество знаний друг о друге».

Также Татьяна Наумова заверила участников заседания в готовности РФ «усиливать присутствие в регионе и выстраивать партнерские взаимовыгодные отношения».

Напомним, в среду в столице Малайзии стартовала ежегодная азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», которая, как ожидается, продлится два дня. Темой нынешнего заседания является «Меняющаяся Азия в меняющемся мире». Стоит отметить, что участие в форуме принимают более 40 экспертов из 12 стран.

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