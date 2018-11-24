Путин предложил расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-24T16:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий расширить список преступлений, уголовное преследование по которым может быть прекращено в случае возмещения виновником причиненного гражданину, организации или государству ущерба.

Речь идет о преступлениях небольшой тяжести. Это неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, причинение имущественного ущерба путем обмана. Кроме того, после компенсации ущерба уголовного наказания могут избежать и лица, обвиняемые в первый раз за невыплату зарплат, пенсий и иных выплат.

По мнению российского лидера, меры, предложенные в документе, текст которого уже опубликован в базе данных нижней палаты парламента, помогут улучшить бизнес-климат в нашей стране.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в России вступил в силу закон о декриминализации побоев в семье. Так, в статью 116 УК России были внесены изменения, которые исключили побои в отношении близких людей из числа уголовных преступлений.