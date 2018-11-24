В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-24T17:50:35+03:00

В усыпальнице нашли два хорошо сохранившихся саркофага с мумиями Фото: REUTERS

В усыпальнице находятся два хорошо сохранившихся саркофага с мумиями

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В субботу, 24 ноября, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал о новых находках археологов. По его словам, ученые обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби, расположенном неподалеку от города Луксор, гробницу XIII века до нашей эры.

Речь идет о захоронении времен фараонов XIX династии, которые находились у власти в Древнем Египте с 1292 по 1186 год до нашей эры. Также египетский министр уточнил, что усыпальница, судя по всему, принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу по имени Фаорхатеп.

Кроме того, Халед аль-Анани подчеркнул, что в гробнице, стены которой покрыты разноцветными фресками и иероглифическими письменами, специалисты нашли два хорошо сохранившихся саркофага, в которых находятся мумии, а также более тысячи древнеегипетских погребальных статуэток (ушебти) и несколько папирусных свитков, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ноябре археологи нашли устройство, с помощью которого древние египтяне перемещали и поднимали огромные известковые блоки при строительстве пирамид.