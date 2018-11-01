2018-11-01T18:45:42+03:00
Наука

Секрет строительства пирамид оказался проще, чем можно было представить

Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Мало кто верил, что древние египтяне построили пирамиды без посторонней помощи.Мало кто верил, что древние египтяне построили пирамиды без посторонней помощи.
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Ученые Французского института восточной археологии в Каире (French Institute for Oriental Archaeology in Cairo) и Ливерпульского университета (University of Liverpool) пришли к выводу: египетские пирамиды строили сами египтяне, а никакие-нибудь инопланетяне или представители более развитой цивилизации. Участники экспедиции обнаружили руины пандуса — наклонной плоскости из песка, которая и помогала в тяжелой работе.

Руины обнаруженного пандуса, насыпанного 4500 лет назад.

Руины обнаруженного пандуса, насыпанного 4500 лет назад.

Пандус был насыпан примерно 4500 лет назад. Как раз тогда египтяне и сооружали Великую пирамиду — пирамиду Хеопса, одно из семи чудес света.

Пандус находился в карьере Хатнуб (Hatnub) в Восточной пустыне - одном из тех, где вырубали известковые блоки, которые шли на строительство. За строительством своей пирамиды наблюдал сам фараон Хуфу (Pharaoh Khufu, 2609 BC - 2584 BC). В карьере были найдены надписи, из которых следовало, что он несколько раз приезжал туда.

Яннис Гурдон (Yannis Gourdon) — один из руководителей археологической экспедиции — рассказал порталу LiveScience: обнаруженный пандус наверняка был необходим для того, чтобы перемещать вырубленные блоки. Как полагает ученый, перемещали их на салазках, подтягивая канатами, перекинутыми через вертикальные деревянный столбы. В пандусе сохранились отверстия, в которые те были вставлены, и лестницы, в ступени которых упирались «грузчики».

По словам Гурдона, пандус позволял втаскивать тяжести и на высоту, преодолевая уклон в 20 процентов.

Наклонная плоскость позволяла, как следует из учебников физики, выиграть в силе, проигрывая в расстоянии.

Наклонная плоскость позволяла, как следует из учебников физики, выиграть в силе, проигрывая в расстоянии.

Археологи и примкнувшие к ним чиновники египетского Министерства по делам древностей (Egypt’s Ministry of Antiquity) полагают, что пандусы, подобные обнаруженному, были использованы и для строительства пирамид — в том числе и Великой. То есть, никакого особого секрета тогда не было — каменные блоки втаскивали по наклонным плоскостям. Проще и не придумать.

Отсюда и вывод: пирамиды все-таки строили сами египтяне — без какой-либо сверхъестественной помощи.

С помощью пандусов того или иного наклона египтяне и затаскивали блоки на высоту.

С помощью пандусов того или иного наклона египтяне и затаскивали блоки на высоту.

Гурдон уверяет, что прежде столь явных «подъемно-транспортных систем» не находили. Но не все с этим согласны. Имеются фото, на которых запечатлены подобные сооружения. Например, у пирамиды Джедефра в Абу-Роаше.

Останки пандуса вроде бы имеются и у пирамиды Хеопса. Но и эти, пусть даже спорные, находки свидетельствуют в пользу "простой" гипотезы.

Предположительно останки пандуса или рампы у пирамиды Джедефра.

Предположительно останки пандуса или рампы у пирамиды Джедефра.

Руины пандуса у пирамиды Хеопса.

Руины пандуса у пирамиды Хеопса.

А каким образом каменные блоки попадали из отдаленных карьеров к месту строительства? Этот секрет раскрыл дневник одного из «прорабов», возводивших Великую пирамиду Хеопса. Недавно археологи обнаружили и сам папирус с дневником и подтверждение записанных в нем свидетельств. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

Дневник прораба строительства пирамиды Хеопса.

Дневник прораба строительства пирамиды Хеопса.

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