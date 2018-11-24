СЕГОДНЯ 19:17 2018-11-24T19:17:25+03:00

О том, что умерла театральный критик Инна Вишневская, сообщили в ГИТИСе

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В субботу, 24 ноября, появилась информация о том, что умерла театральный критик Инна Вишневская. Как стало известно, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС) скончалась в минувшую пятницу в возрасте 93 лет.

Печальную новость сообщили в ГИТИСе. При этом там выразили соболезнования семье и родным усопшей, а также рассказали, когда пройдет прощание с Вишневской. «Мы выражаем соболезнования семье и родным Инны Люциановны. Прощание состоится в понедельник (26 ноября). Время и место будет объявлено позже», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГИТИСа.

Кроме того, там отмечается, что подход Вишневской к преподаванию был уникальным: он «сочетал в себе энциклопедические знания и чувство юмора», а ее лекции и рассказы «являли собой пример грандиозного устного творчества». Причем ректор института Григорий Заславский на своей странице в Facebook заметил, что Инна Вишневская была любимицей студентов.

СПРАВКА «КП»

Инна Вишневская - советская и российская писательница, педагог, литературовед, театральный и литературный критик. Является автором более 10 книг об отечественном театре, русской классической и советской драматургии. Кроме того, она написала свыше тысячи статей в различных жанрах для ведущих литературных и театральных периодических изданий.

В ГИТИСе Вишневская преподавала с 1978-го по 2012 год.