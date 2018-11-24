2018-11-24T19:41:18+03:00
Политика

МИД РФ отверг попытки представить голод 1930-х годов «геноцидом украинцев»

В дипведомстве подчеркнули, что сильнейший голод стал «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов СССР»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В МИД РФ заявили, что попытки представить голод 1930-х годов как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего с историческими фактами и носят политизированный характер.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сильнейший голод, разразившийся в Советском Союзе в 30-е годы XX века, стал крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР и является «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны».

«Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», - говорится на странице дипведомства в Facebook.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре сенат США признал голод на Украине «геноцидом украинского народа». Тогда в Вашингтоне приняли резолюцию, которая осуждает «систематические нарушения прав человека» со стороны руководства СССР по отношению к жителям незалежной.

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