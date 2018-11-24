Умер режиссер Николас Роуг, снявший Мика Джаггера и Дэвида Боуи в кино
В субботу, 24 ноября, появилась информация о том, что умер режиссер Николас Роуг. Как стало известно, британский кинорежиссер скончался минувшей ночью в Лондоне в кругу семьи. Ему было 90 лет.
Печальную новость журналистам сообщил сын усопшего Николас Роуг-младший. «Он был настоящим отцом. В августе он только отмечал свое 90-летие», - приводит его слова Би-би-си.
СПРАВКА «КП»
В числе наиболее известных режиссерских работ Николаса Роуга такие фильмы, как «Представление» с лидером группы Rolling Stones Миком Джаггером и «Человек, который упал на землю», в котором снялся другой известный рок-музыкант - Дэвид Боуи. А картина Роуга «А теперь не смотри» получила премию BAFTA в 1973 году и считается одним из лучших триллеров в истории британского кинематографа.