Бойцы ВСУ захватили еще один населенный пункт в "серой зоне" Донбасса

СЕГОДНЯ 00:10 2018-11-25T00:10:30+03:00

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Украинские вооруженные силы взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки, который находится в так называемой "серой зоне" Донбасса, расположенной между территориями самопровозглашенных республик и официального Киева. Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции объединённых сил.

"Во исполнение решения командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с сапёрами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге", — говорится в сообщении, опубликованном на странице силовой операции в Facebook.

Там же уточняется, что украинские военные уже подняли над Рассадками национальный флаг своей страны.

Напомним, что границы нейтральной зоны были определены минскими соглашениями, и введение войск на эти территории является нарушением международных договоренностей.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, украинские силы продолжают специально выживать жителей Донбасса из "серых зон". Для этого они создают в населенных пунктах просто невыносимые условия, лишая их электроэнергии и водоснабжения.