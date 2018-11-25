2018-11-25T00:10:30+03:00
Политика

Бойцы ВСУ захватили еще один населенный пункт в "серой зоне" Донбасса

Стоит отметить, что такие действия являются нарушением минских договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Украинские военные продолжают выживать жителей Донбасса из населенных пунктов близ линии фронтаУкраинские военные продолжают выживать жителей Донбасса из населенных пунктов близ линии фронтаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинские вооруженные силы взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки, который находится в так называемой "серой зоне" Донбасса, расположенной между территориями самопровозглашенных республик и официального Киева. Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции объединённых сил.

"Во исполнение решения командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с сапёрами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге", — говорится в сообщении, опубликованном на странице силовой операции в Facebook.

Там же уточняется, что украинские военные уже подняли над Рассадками национальный флаг своей страны.

Напомним, что границы нейтральной зоны были определены минскими соглашениями, и введение войск на эти территории является нарушением международных договоренностей.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, украинские силы продолжают специально выживать жителей Донбасса из "серых зон". Для этого они создают в населенных пунктах просто невыносимые условия, лишая их электроэнергии и водоснабжения.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации на Украине
Хакеры Anonymous опубликовали британский проект по противодействию России
При обстреле сирийского Алеппо снарядами с хлором пострадали 37 человек
Во Вьетнаме россиянку осудили на 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Братия Почаевской Лавры опасается изъятия имущества у монастыря
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Порошенко выразил надежду, что автокефалию «оформят» в ближайшее время
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну
Посольство РФ ответило на заявление британского генерала о «российской угрозе»
При ударе коалиции США в Сирии погибли не менее 20 человек
Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже