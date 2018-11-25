На озере Виктория затонула яхта с принцем Уганды на борту
По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на принадлежащем Уганде участке озера Виктория. Такие данные предоставили местные правоохранительные органы.
Известно, что всего на борту судна в момент ЧП находились порядка 120 человек. В списке участников вечеринки значился, в частности, принц Уганды Дауди Васайя, которого удалось спасти. Также на борту находились известные в стране рэперы и певицы. Об их судьбе не сообщается.
На борту яхты в момент крушения находились 120 человекФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Всего же на данный момент удалось спасти около 70 человек. Остальные пассажиры яхты считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, передает Daily Mirror.
Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще одно ЧП с пассажирским судном произошло в районе набережной Сан-Франциско. Паром протаранил ограждение, в результате чего травмы получили два человека.