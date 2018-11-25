На озере Виктория затонула яхта с принцем Уганды на борту

СЕГОДНЯ 03:37 2018-11-25T03:38:17+03:00

При крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дауди Васайю удалось спастись, однако не менее 13 человек в результате ЧП все же погибли

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на принадлежащем Уганде участке озера Виктория. Такие данные предоставили местные правоохранительные органы.

Известно, что всего на борту судна в момент ЧП находились порядка 120 человек. В списке участников вечеринки значился, в частности, принц Уганды Дауди Васайя, которого удалось спасти. Также на борту находились известные в стране рэперы и певицы. Об их судьбе не сообщается.

На борту яхты в момент крушения находились 120 человекФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Всего же на данный момент удалось спасти около 70 человек. Остальные пассажиры яхты считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, передает Daily Mirror.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще одно ЧП с пассажирским судном произошло в районе набережной Сан-Франциско. Паром протаранил ограждение, в результате чего травмы получили два человека.