2018-11-25T03:38:17+03:00
Происшествия

На озере Виктория затонула яхта с принцем Уганды на борту

Дауди Васайю удалось спастись, однако не менее 13 человек в результате ЧП все же погибли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человекПри крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на принадлежащем Уганде участке озера Виктория. Такие данные предоставили местные правоохранительные органы.

Известно, что всего на борту судна в момент ЧП находились порядка 120 человек. В списке участников вечеринки значился, в частности, принц Уганды Дауди Васайя, которого удалось спасти. Также на борту находились известные в стране рэперы и певицы. Об их судьбе не сообщается.

На борту яхты в момент крушения находились 120 человек Фото: Twitter.com

На борту яхты в момент крушения находились 120 человекФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Всего же на данный момент удалось спасти около 70 человек. Остальные пассажиры яхты считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, передает Daily Mirror.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще одно ЧП с пассажирским судном произошло в районе набережной Сан-Франциско. Паром протаранил ограждение, в результате чего травмы получили два человека.

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