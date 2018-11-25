В Великобритании была украдена бриллиантовая "Портлендская тиара"

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-25T05:27:40+03:00

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Бриллиантовая тиара фирмы Cartier, более известная как "Портлендская тиара", накануне была похищена прямо из исторического поместья Уэльбек в британском Ноттингемшире. Помимо украшения XIX века, имеющего статус национального достояния, воры вынесли также старинную брошь, составленную из драгоценных камней, которые ранее украшали верх короны.

Известно, что злоумышленники подъехали к поместью на серебристой Audi S5. Им удалось выкрасть украшения из музейной витрины, заменить их на подделки, а после скрыться, и все это, несмотря на сработавшую сигнализацию.

К настоящему моменту задержать воров так и не удалось. По данным издания Mirror, злоумышленники сожгли автомобиль и больше не давали о себе знать.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года еще две короны были похищены из собора в шведском городе Стренгнес. Злоумышленники вынесли украшения из музея прямо средь бела дня, когда залы были полны туристов.