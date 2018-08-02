2018-08-02T19:51:40+03:00
В мире

В Швеции украли королевские короны

Среди бела дня двое воров умыкнули исторические регалии из-под носа полиции
Дарья КРЫЛОВА
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Похожая кража уже случилась в Швеции в 2013 году.Похожая кража уже случилась в Швеции в 2013 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Словно по сценарию известного американского сериала «Белый Воротничок» о неуловимом воре драгоценностей Ниле Кэффри, способном обчистить даже самый хорошо защищенный музей, двое профессиональных воров унесли из собора в шведском городе Стренгнес бесценные королевские регалии. Похищенными оказались короны короля Карла IX и его супруги, правивших Швецией в начале XVII века. Мужская королевская корона сделана из чистого золота и украшена драгоценными камнями, серебром и жемчугом. Корона королевы тоже из золота, но инкрустирована менее богато.

По словам очевидцев, воров было двое и кражу они провернули днем, когда в соборе были толпы туристов. Никто ничего не понял, когда злоумышленники просто забрали ценности, не защищенные средствами сигнализации. От преследования стражей порядка они улизнули на моторной лодке через одно из самых больших озер страны Меларен.

Украденные регалии были тут же поставлены на учет Интерполом. «Мы немедленно разместили фото похищенных артефактов в СМИ, чтобы их невозможно было продать», - заявила глава шведской полиции Мария Элеанор.

Напомним, что похожая кража уже случилась в Швеции в 2013 году. Тогда были похищены корона и скипетр правившего страной в XVI веке короля Юхана III из собора в Вастерасе. Но через некоторое время их нашли в мусорных мешках на пороге одного из полицейских участков.

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