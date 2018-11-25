В США умер Рики Джей - актер и иллюзионист
В эту субботу, 24 ноября, в американском Лос-Анджелесе умер Рики Джей (настоящее имя Ричард Джей Поташ), который был известен своими фокусами, а также ролями в ряде фильмов. Смерть настигла иллюзиониста в возрасте 72 лет. Об этом сообщил менеджер артиста Уинстон Симон.
"Он был единственным в своем роде. Мы больше никогда не увидим подобных ему", - цитирует The Hollywood Reporter представителя актера.
Отметим, что Рики Джей был широко известен благодаря карточным фокусам и экспериментам с памятью. Его навыки и знания часто использовались в различных голливудских фильмах, таких, например, как "Престиж", "Иллюзионист" и "13 друзей Оушена".
Кроме того, мужчина часто появлялся на экранах. Самыми фильмами с его участием являются "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Завтра не умрёт никогда". Из сериалов это "Обмани меня" и "Дэдвуд".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ноябре скончался также советский актер и каскадер Геннадий Четвериков.