В США умер Рики Джей - актер и иллюзионист

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-25T06:33:27+03:00

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В эту субботу, 24 ноября, в американском Лос-Анджелесе умер Рики Джей (настоящее имя Ричард Джей Поташ), который был известен своими фокусами, а также ролями в ряде фильмов. Смерть настигла иллюзиониста в возрасте 72 лет. Об этом сообщил менеджер артиста Уинстон Симон.

"Он был единственным в своем роде. Мы больше никогда не увидим подобных ему", - цитирует The Hollywood Reporter представителя актера.

Отметим, что Рики Джей был широко известен благодаря карточным фокусам и экспериментам с памятью. Его навыки и знания часто использовались в различных голливудских фильмах, таких, например, как "Престиж", "Иллюзионист" и "13 друзей Оушена".

Кроме того, мужчина часто появлялся на экранах. Самыми фильмами с его участием являются "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Завтра не умрёт никогда". Из сериалов это "Обмани меня" и "Дэдвуд".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ноябре скончался также советский актер и каскадер Геннадий Четвериков.