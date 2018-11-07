2018-11-07T01:40:37+03:00
Общество

Умер актер и каскадер советского кино Геннадий Четвериков

Геннадий Четвериков скончался в Минске на 84-м году жизни
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Актер и каскадер Геннадий ЧетвериковАктер и каскадер Геннадий ЧетвериковФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Советский актер и каскадер Геннадий Четвериков умер в Минске 5 ноября. Об этом в соцсети Facebook сообщила белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк.

По ее словам, прощание с артистом состоится 7 ноября в 12:00 в большом крематории Северного кладбища в Минске. Четверикову было 83 года. Причина смерти не названа.

Четвериков родился в 1935-м году в Оренбурге. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище. Играл в военном оркестре на тубе. Серьезно занимался силовыми видами спорта, борьбой и легкой атлетикой. Принимал участие в цирковых представлениях, где жонглировал гирями и носил на плечах пианистку вместе с пианино.

Кадр из фильма "Пока бьют часы"

Кадр из фильма "Пока бьют часы"

Его дебют в кино состоялся в Кишиневе на киностудии "Молдовафильм" в 1956 году. В 1967 году он появился на экране в эпизодической роли японского офицера в исторической драме 1967 года "Сергей Лазо". Затем были небольшие роли в картинах "Пираты ХХ века", "Ярослав Мудрый", "Емельян Пугачев", "Трудно быть Богом", "Узник замка Иф", "Новые сказки Шахерезады", “Пока бьют часы” и многие другие.

Кадр из фильма "Новые сказки Шахерезады"

Кадр из фильма "Новые сказки Шахерезады"

Всего Четвериков снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили все рекорды советского кинопроката. Он был членом Гильдии киноактеров Белоруссии и Белорусского Союза кинематографистов.

Кадр из фильма "Ярослав Мудрый"

Кадр из фильма "Ярослав Мудрый"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп: США намерены ввести новые санкции против России по делу Скрипаля
Уникальное видео полета новейшего Су-57 появилось на YouTube.
В Москве из-за пожара эвакуировали корпус НИИ Склифосовского
США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии
Умерла актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина
Пожар в Храме Иоанна Богослова в Москве ликвидирован
Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого суда
В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров
Сотрудницу аппарата правительства уволили за разглашение служебной тайны
Le Monde: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако
Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72
Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»
В посольстве Ватикана в Риме вновь обнаружили «фрагменты человеческих костей»
Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке