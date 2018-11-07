Умер актер и каскадер советского кино Геннадий Четвериков

СЕГОДНЯ 01:38 2018-11-07T01:40:37+03:00

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Советский актер и каскадер Геннадий Четвериков умер в Минске 5 ноября. Об этом в соцсети Facebook сообщила белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк.

По ее словам, прощание с артистом состоится 7 ноября в 12:00 в большом крематории Северного кладбища в Минске. Четверикову было 83 года. Причина смерти не названа.

Четвериков родился в 1935-м году в Оренбурге. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище. Играл в военном оркестре на тубе. Серьезно занимался силовыми видами спорта, борьбой и легкой атлетикой. Принимал участие в цирковых представлениях, где жонглировал гирями и носил на плечах пианистку вместе с пианино.

Кадр из фильма "Пока бьют часы"

Его дебют в кино состоялся в Кишиневе на киностудии "Молдовафильм" в 1956 году. В 1967 году он появился на экране в эпизодической роли японского офицера в исторической драме 1967 года "Сергей Лазо". Затем были небольшие роли в картинах "Пираты ХХ века", "Ярослав Мудрый", "Емельян Пугачев", "Трудно быть Богом", "Узник замка Иф", "Новые сказки Шахерезады", “Пока бьют часы” и многие другие.

Кадр из фильма "Новые сказки Шахерезады"

Всего Четвериков снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили все рекорды советского кинопроката. Он был членом Гильдии киноактеров Белоруссии и Белорусского Союза кинематографистов.