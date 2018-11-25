Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-25T14:54:52+03:00

Ранее в воскресенье украинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Крыму

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В воскресенье, 25 ноября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила новые подробности провокации, устроенной Киевом в Керченском проливе. Так, по данным наших пограничников, некоторое время назад к трем украинским кораблям, которые ранее неправомерно пересекли российскую границу, выдвинулось подкрепление.

В настоящий момент суда Военно-морских сил (ВМС) незалежной на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 25 ноября, три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию РФ. После этого они продолжили двигаться в сторону Керченского пролива, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.