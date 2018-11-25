2018-11-25T19:12:27+03:00
Политика

Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины

Ранее в воскресенье три украинских корабля незаконно вторглись в территориальные воды РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российский штурмовик Су-25Российский штурмовик Су-25Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В воскресенье, 25 ноября, стало известно, что российские военные самолеты Су-25 начали патрулировать район Керченского пролива. Поводом для этого стали провокационные действия кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Кроме того, в том же районе также были замечены российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, передает РИА Новости.

Пара Су-25 в районе Крымского моста.

Кстати, напомним о самой провокации. Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 25 ноября, три украинских судна - два малых бронированных катера и рейдовый буксир - незаконно вошли в территориальные воды России: они нарушили государственную границу РФ, после чего продолжили двигаться в сторону Керченского пролива, выполняя опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей. В связи с этим проход всех судов через пролив был приостановлен.

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