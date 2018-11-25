Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-25T19:12:27+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, стало известно, что российские военные самолеты Су-25 начали патрулировать район Керченского пролива. Поводом для этого стали провокационные действия кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Кроме того, в том же районе также были замечены российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679343" frameborder="0"></iframe> Пара Су-25 в районе Крымского моста.

Кстати, напомним о самой провокации. Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 25 ноября, три украинских судна - два малых бронированных катера и рейдовый буксир - незаконно вошли в территориальные воды России: они нарушили государственную границу РФ, после чего продолжили двигаться в сторону Керченского пролива, выполняя опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей. В связи с этим проход всех судов через пролив был приостановлен.