ТАСС: проход судов через Керченский пролив приостановлен из-за украинской провокации

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-25T13:44:39+03:00

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Проход судов через Керченский пролив временно ограничен из-за провокации ВМС Украины. Об этом сообщил источник в транспортной сфере Южного федерального округа.

«Канал закрыт - Керчь-Еникальский канал <...> Не при (появлении) любых (военных кораблей) закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций», - цитирует словам источника ТАСС.

По словам собеседника агентства, опасения за безопасность судоходства связаны с политическими заявлениями Киева, которые озвучивались ранее. Кроме того, два украинских катера продолжают маневрирование в российских территориальных водах с отключенными средствами обнаружения.

«Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют», - добавил источник.

Ранее пограничное управление ФСБ в Крыму сообщило, что три корабля украинских ВМС нарушили морские границы РФ и направились в Керченский пролив, выполняя опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей.

В ВМС Украины в свою очередь заявили, что их артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» совершают «плановый переход» из Одессы в Мариуполь. Утверждается, что буксир получил повреждения силовой установки в результате тарана российским пограничным сторожевым кораблем «Дон» и потерял ход.