В Средиземное море вошла ударная группа десантных кораблей США

СЕГОДНЯ 20:42 2018-11-25T20:43:05+03:00

В настоящее время суда следуют на восток вдоль побережья Алжира

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В воскресенье, 25 ноября, в акваторию Средиземного моря вошла ударная амфибийно-десантная корабельная группа военно-морских сил (ВМС) США. По данным западных морских ресурсов, речь идет о трех судах - авианесущем универсальном десантном корабле «Иводзими», десантно-вертолетном корабле-доке «Нью-Йорк» и десантном корабле-доке «Ганстон Холл».

Как стало известно, в минувшую субботу, 24 ноября, около 23:00 корабли прошли Гибралтарский пролив, а в настоящее время они следуют на восток вдоль побережья Алжира. Причем, по имеющимся сведениям, на борту судов размещен экспедиционный батальон морской пехоты в составе двух тысяч военных, передает «Интерфакс».

Кстати, корабли группы участвовали в учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые, как сообщал сайт kp.ru, проходили с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Эти учения стали самыми крупными со времен холодной войны.