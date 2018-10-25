2018-10-25T21:04:09+03:00
Политика

МИД РФ заявил об антироссийской направленности учений НАТО

Как отметили в дипведомстве, Trident Juncture - 2018 негативно влияют на безопасность всех стран региона
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ заявил об антироссийской направленности учений НАТОМИД РФ заявил об антироссийской направленности учений НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали учения НАТО Trident Juncture - 2018 («Единый трезубец - 2018»), которые проходят прямо у российских границ.

Так, в Москве заметили, что маневры носят четкую антироссийскую направленность, а «для оправдания столь сомнительного и провокационного действа» альянс проводит антироссийскую информационную кампанию. Все это, как подчеркнули в МИД, негативно влияет на безопасность всех без исключения стран региона.

«По сути, в рамках Trident Juncture - 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому сдерживанию России в максимально приближенных к нашим климатических условиях», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, там отмечается, что отдельные элементы Trident Juncture - 2018 пройдут на объектах, расположенных всего в 200 километрах от российской границы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, военные учения НАТО Trident Juncture - 2018 являются самыми крупными со времен холодной войны. Проходят же они в три этапа. Так, в четверг, 25 октября, стартовал второй этап - началась активная фаза маневров.

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