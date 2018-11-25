В польские магазины поступил кокаин в коробках с бананами

25 Нояб. 23:29 2018-11-25T23:46:54+03:00

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Сотрудники нескольких продуктовых магазинов в Польше обнаружили в коробках с бананами из Эквадора упаковки с кокаином. О своей странной находке продавцы сообщили полиции. В общей сложности в польские магазины попало не менее 170 килограммов наркотиков, сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, пакеты с кокаином весом примерно по килограмму каждый в картонных коробках с бананами нашли в продмагах одной из торговых сетей в Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах. Наркотик изъяли. Теперь проверяет другие торговые точки этой сети по всей Польше. Выясняется, кто был поставщиком и получателем крупной партии кокаина.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Время от времени контрабандисты по ошибке рассылают наркотики по продуктовым магазинам. Например, как ранее писал сайт kp.ru, кокаин в коробках с бананами неоднократно находили на сладах в супермаркетах Германии.