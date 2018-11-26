2018-11-26T02:38:59+03:00
Умные вещи

МГТС восстановила доступ в Интернет после сбоя

В компании сообщили, что неполадки были кратковременными и коснулись немногих ее клиентов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Москвичи пожаловались на сбой в работе интернета от МГТС вечером 25 ноябряМосквичи пожаловались на сбой в работе интернета от МГТС вечером 25 ноябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты мобильного оператора «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), который обслуживает около1,5 миллиона абонентов, восстановили доступ в Интернет, неполадки устранены. Как сообщили в пресс-службе компании, «с 23:00 доступ абонентов в интернет работает в штатном режиме». Чтобы выйти в Сеть, нужно перезагрузить роутер.

Представитель МГТС уточнил, что проблемы со связью были кратковременными и коснулись «немногочисленных абонентов», пояснив проблему сбоем сетевого оборудования вендора. Сколько именно клиентов компании не смогли выйти в Интернет вечером 25 ноября, он уточнить не смог, передает ТАСС.

По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, жалобы от абонентов МГТС на то, что они не могут выйти во Всемирную паутину, начали поступать в воскресенье примерно с половины девятого вечера по московскому времени.

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