2018-11-26T08:38:48+03:00
В мире

Швейцарские фермеры не получат выплаты за «коровьи рога»

Жители страны не поддержали на референдуме предоставление субсидий сельхозпроизводителям, сохраняющим коровам и козам рога
Денис СУХОВ
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Швейцарские не получат выплаты за «коровьи рога»Швейцарские не получат выплаты за «коровьи рога»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Швейцарские фермеры, не желающие удалять коровам и козам рога, не получат дополнительную материальную поддержку. Соответствующая законодательная инициатива не нашла поддержки населения страны на референдуме в минувшее воскресенье.

Общий подсчет голосов еще не окончен, но уже известно, что более половины из 26 кантонов и полукантонов проголосовали против инициативы «За достоинство сельскохозяйственных животных».

В соответствии с правилами, для одобрения законопроекта требовалось двойное большинство – как от числа кантонов и полукантонов, так и от числа избирателей. Исследователи института gfs.bern прогнозируют, что против инициативы выступят 54% проголосовавших.

Движение в защиту рогов коров и коз инициировал швейцарский крестьянин из деревни Перрефитте Армин Каполь. Он обратил внимание, что фермеры, отказывающиеся удалять рога сельхозживотным, проигрывают в конкурентоспособности – для содержания животных с рогами требуются больше места в стойлах, а значит, растут издержки.

В итоге в швейцарском сельском хозяйстве около 90% коров безрогие. Зоозащитные организации указывают, что удаление рогов лишает животных природного средства коммуникации и, кроме того, подвергает их болезненной процедуре.

В свою очередь противники инициативы о субсидиях отметили, что выплаты дополнительно обременили бы бюджет Швейцарии на 10-30 млн франков ежегодно. Кроме того, сохранение рогов коровам и козам увеличивает риск травмирования как фермеров, так и самих животных.

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