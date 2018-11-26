Швейцарские фермеры не получат выплаты за «коровьи рога»
Швейцарские фермеры, не желающие удалять коровам и козам рога, не получат дополнительную материальную поддержку. Соответствующая законодательная инициатива не нашла поддержки населения страны на референдуме в минувшее воскресенье.
Общий подсчет голосов еще не окончен, но уже известно, что более половины из 26 кантонов и полукантонов проголосовали против инициативы «За достоинство сельскохозяйственных животных».
В соответствии с правилами, для одобрения законопроекта требовалось двойное большинство – как от числа кантонов и полукантонов, так и от числа избирателей. Исследователи института gfs.bern прогнозируют, что против инициативы выступят 54% проголосовавших.
Движение в защиту рогов коров и коз инициировал швейцарский крестьянин из деревни Перрефитте Армин Каполь. Он обратил внимание, что фермеры, отказывающиеся удалять рога сельхозживотным, проигрывают в конкурентоспособности – для содержания животных с рогами требуются больше места в стойлах, а значит, растут издержки.
В итоге в швейцарском сельском хозяйстве около 90% коров безрогие. Зоозащитные организации указывают, что удаление рогов лишает животных природного средства коммуникации и, кроме того, подвергает их болезненной процедуре.
В свою очередь противники инициативы о субсидиях отметили, что выплаты дополнительно обременили бы бюджет Швейцарии на 10-30 млн франков ежегодно. Кроме того, сохранение рогов коровам и козам увеличивает риск травмирования как фермеров, так и самих животных.