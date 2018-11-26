Гендиректор Третьяковской галереи рассказала, почему нельзя все полотна «одеть» в пуленепробиваемое стекло

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-26T11:07:39+03:00

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Третьяковская галерея – одна из самых больших площадок страны, где можно взглянуть на работы мастеров искусства не всего мира. Здесь хранятся редчайшие образцы работ Репина, Айвазовского, а сегодня и Куиджи. Выставка работ художника проходит сейчас в Инженерном корпусе галереи.

Посещаемость бьет все рекорды и это не случайно. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уверена, что сегодняшний ценитель искусства приходит посмотреть не только на работы, но и оценить новое видение творчества мастера.

- Я глубоко убеждена, что важно не только то, что ты показываешь, но и то, как ты это делаешь. Кураторам необходимо иметь современную «оптику» — смыслы, через которые можно по-новому взглянуть на это искусство, - говорит Трегулова.

Рассказала руководитель про судьбу картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Полотно не так давно было повреждено Игорем Подпориным в Третьяковской галерее.

Сейчас картина на реставрации. Предстоит провести сложнейшую работу, а после этого она будет помещена в пуленепробиваемую капсулу с зеленоватым оттенком, в ней произведение будет экспонироваться в дальнейшем.

- К сожалению, поместить все полотна под такую защиту нельзя. Должно быть сумасшедшее финансирование. Например, в музее Уффици во Флоренции только пять работ в таких капсулах: знаменитый деревянный щит «Медуза» Караваджо, его же «Вакх», два произведения Боттичелли и «Благовещение» Леонардо да Винчи. И это стекла даже не «золотые», а «бриллиантовые» по стоимости, цитирует газета «Известия» слова Зельфиры Трегуловой.