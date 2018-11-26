2018-11-26T13:34:34+03:00
В мире

В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж

Халифа ибн Зайд Аль Нахайян отпустил иностранца по случаю Национального праздника
Сакина НУРИЕВА
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В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж.В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов помиловали аспиранта Даремского университета Великобритании Мэтью Хеджеса, которого неделю назад приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. Об этом сообщила телерадиовещательная организация BBC.

В сообщении министерства по президентским делам говорится, что президент страны и по совместительству эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян принял такое решение по случаю Национального дня в честь 47-й годовщины ОАЭ, которое отмечается 2 декабря.

Ранее жена 31-летнего Хеджеса Даниэла Техада подавала прошение о помиловании своего мужа.

Предполагается, что британский аспирант вернется на родину после завершения формальных процедур.

Известно, что Хеджес в академических целях исследовал действия спецслужб ОАЭ во время и после «арабской весны». Власти страны посчитали, что британец работает под прикрытием для сбора секретной информации.

Напомним, Мэтью Хэджеса арестовали в мае 2018 года в Дубае. Родственники сообщили, что его заставили подписать признательные показания на арабском языке, которым он не владеет.

Как сообщал сайт kp.ru, 21 ноября текущего года британца приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. При этом, суд над ним длился около пяти минут.

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