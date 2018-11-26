Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за напряженной внешнеполитической ситуации
В ряде направлений внешней политики России сложилась напряженная ситуация. Об этом на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО заявил глава министерства внутренних дел России Сергей Лавров.
«Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго», - сказал министр, после чего покинул мероприятие.
Сергей Лавров выразил уверенность, что встречи на форуме пройдут конструктивно, открыто и поспособствуют продвижению перспективных инициатив.
«Ваши усилия способствуют упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами», - пояснил глава МИД. По его словам, сегодня мир находится на пути стремительных перемен, поэтому так важно прилагать усилия в его поступательного и стабильного развития.