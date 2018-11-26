Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за напряженной внешнеполитической ситуации

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-26T14:07:05+03:00

Сергей Лавров был вынужден прервать свое посещение форума ЮНЕСКО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД успел произнести на мероприятии только приветственное слово

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В ряде направлений внешней политики России сложилась напряженная ситуация. Об этом на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО заявил глава министерства внутренних дел России Сергей Лавров.

«Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго», - сказал министр, после чего покинул мероприятие.

Сергей Лавров выразил уверенность, что встречи на форуме пройдут конструктивно, открыто и поспособствуют продвижению перспективных инициатив.

«Ваши усилия способствуют упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами», - пояснил глава МИД. По его словам, сегодня мир находится на пути стремительных перемен, поэтому так важно прилагать усилия в его поступательного и стабильного развития.