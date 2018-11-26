2018-11-26T15:24:38+03:00
Общество

Минэкономразвития выступило против антипиратского законопроекта

В ведомстве усмотрели в предложении Минкультуры ущемление интересов сторон
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Минэкономразвития выступило против антипиратского законопроектаМинэкономразвития выступило против антипиратского законопроектаФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Минэкономразвития не будет поддерживать законопроект, предложенный Министерством культуры РФ в части борьбы с пиратством.

Ведомство уже подготовило заключение, где говорится, что данный проект нарушает баланс интересов правообладателей и владельцев сайтов.

Участники рынка видят выход из ситуации в подписанном ранее меморандуме, который позволяет найти точки соприкосновения между сторонами.

Предложение Минкультуры, если оно будет принято, внесет изменения в закон о защите информации, которые направлены на охрану авторских прав в интернете. Владельцев интернет-сайтов обяжут публиковать на странице контактную информацию о себе. А правообладателям дадут возможность блокировать сайты через провайдера, а не обращаясь к нарушителям авторских прав.

Эксперты уверены, что данная ситуация создаст риск отнесения к «незаконно размещенной» любой информации. Всегда будет правда будет только на одной стороне.

Минкульт отводит провайдерам и владельцам сайтов всего 24 часа на удаление спорного контента – этот срок тоже является минусом проекта, уверены в Минэке. Срок слишком маленький и обязывает администрацию сайтов круглосуточно мониторить все запросы от правообладателей и содержать штат юристов, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября
Эксперты оценили финансовые потери Великобритании от Brexit
В клубнике из супермаркета в Новой Зеландии нашли швейные иглы
Медведев подписал постановление об обеспечении лекарствами граждан с редкими заболеваниями
В Японии полиция обнаружила в доме шесть трупов
МИД РФ выразил решительный протест в связи с украинской провокацией в Керченском проливе
Рябков: Путин обсудит с Трампом ДРСМД на встрече в Аргентине
Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову
Большинство японцев поддерживает активизацию переговоров по Курилам
Трамп заявил, что навсегда закроет границы с Мексикой
Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения
Песков назвал причину своего отсутствия на Географическом диктанте
Глава МИД ФРГ призвал к деэскалации ситуации в Керченском проливе
Песков рассказал о согласовании встречи Путина и Трампа на G20
Канадские ученые нашли еще один способ бросить курить
Россия завершила поставки истребителей Су-35 в Китай
Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за напряженной внешнеполитической ситуации
Противники пакта ООН о миграции избили евродепутата на митинге в Таллине
МИД России раскритиковал решение литовских властей увековечить память главаря «лесных братьев»
В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж
В сети появилось видео с задержанными кораблями ВМС Украины в порту Керчи
Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi