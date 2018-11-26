Минэкономразвития выступило против антипиратского законопроекта

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-26T15:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Минэкономразвития не будет поддерживать законопроект, предложенный Министерством культуры РФ в части борьбы с пиратством.

Ведомство уже подготовило заключение, где говорится, что данный проект нарушает баланс интересов правообладателей и владельцев сайтов.

Участники рынка видят выход из ситуации в подписанном ранее меморандуме, который позволяет найти точки соприкосновения между сторонами.

Предложение Минкультуры, если оно будет принято, внесет изменения в закон о защите информации, которые направлены на охрану авторских прав в интернете. Владельцев интернет-сайтов обяжут публиковать на странице контактную информацию о себе. А правообладателям дадут возможность блокировать сайты через провайдера, а не обращаясь к нарушителям авторских прав.

Эксперты уверены, что данная ситуация создаст риск отнесения к «незаконно размещенной» любой информации. Всегда будет правда будет только на одной стороне.

Минкульт отводит провайдерам и владельцам сайтов всего 24 часа на удаление спорного контента – этот срок тоже является минусом проекта, уверены в Минэке. Срок слишком маленький и обязывает администрацию сайтов круглосуточно мониторить все запросы от правообладателей и содержать штат юристов, пишет газета «Известия».