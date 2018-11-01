Поисковики и правообладатели заключили антипиратский меморандум

1 Нояб. 16:12 2018-11-01T16:13:26+03:00

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В четверг, 1 ноября, поисковики и правообладатели подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Документ был заключен на площадке Роскомнадзора.

Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и ведущие медиахолдинги страны договорились о принципах досудебного разрешения споров правообладателей и поисковиков во внесудебном порядке — прежде всего, удаления ссылок на пиратский контент, передает РИА Новости.

Напомним, в мае в ходе дискуссии на ПМЭФ-2018 обсуждался вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями. Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал основных поисковиков к сотрудничеству в сфере защиты авторского контента. Он подчеркнул, что в настоящее время ссылки на пиратский контент выдаются в результатах поиска.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке сервиса "Яндекс.Видео" из-за размещения пиратский копий сериалов. "Яндекс" решил удалить из поиска все ссылки на страницы с пиратским контентом.