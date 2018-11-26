2018-11-26T16:08:56+03:00
Экономика

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября

Американская валюта по сравнению с показателем на выходных подорожала на 84 копейки
Алена Басавина
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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 ноябряБанк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 ноябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно опубликованным данным, курс доллара составил 66,50 рублей. По сравнению с данными на выходных валюта выросла на 84,08 рублей.

Курс евро на 27 ноября 2018 года составил 75,56 рублей. За день до этого он составлял на 60 копеек меньше — 74,93 рубля.

Напомним, что утром на открытии Московской биржи евро торговалось за 75,54 рубля, а доллар — за 66,53 рубля.

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