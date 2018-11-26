Каток на Красной площади откроется 9 декабря

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-26T16:30:36+03:00

Москвичей и гостей столицы ждет семейное катание, ярмарка и участие в благотворительной акции

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Стало известно, когда откроется главный каток страны. Это произойдет 9 декабря, на Красной площади будет готова главная площадка для новогодних развлечений.

Помимо семейных катаний и хорошей музыки гостей ждет ярмарка, где можно купить памятные сувениры, сладости и помочь тяжело больным детям.

В этом году будет дан шанс подопечной фонда «Линия жизни» Нине Семеновой из Подмосковья. У девочки страшное заболевание – саркома Юинга.На онкологический эндопротез плечевой кости необходима огромная сумма в 3 млн 10 тыс. 446 рублей.

- Заболевшие дети – очень грустная история для всех нас. Если мы будем грустить, то эти истории не получат хорошего конца. Мы стремимся привлекать средства максимально позитивно, поэтому присоединяйтесь, - цитирует «Утро.ру» слова президента фонда "Линия жизни" Фаины Захаровой.

Кстати, на главном катке страны гостей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, аниматоры, Свинка Пеппа и горячий чай.

Торжественное открытие намечено на 9:45 утра.

Детям до двух лет вход свободный, а взрослым можно получить билет за пожертвование.

Посетителям предложат два вида билетов: по 500 и 700 рублей. В каждом случае бесплатно выдаются коньки и можно попросить помощь у фигуриста. В случае приобретения более дорогого билета, посетителя ждет подарок.