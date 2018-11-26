Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу об убийстве Хашкаджи
Силы безопасности Турции провели обыск на вилле в селе Саманлы в районе Термал провинции Ялова в связи с делом убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Полиция и силы жандармерии оцепили район вокруг двухэтажной виллы, на место расследования прибыли суд и медэксперты. Службы используют собак для обыска, а также применены летательный дроны для проведения видео и фотосъемки сверху.
Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS
Поиск на территории виллы Саманлы в рамках расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамал Хашкаджи одобрила прокуратура Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Ялова Муаммер Эрол.
В расследовании приняли участие Стамбульское управления по борьбе с террористическими операциями и бригада, расследующая тяжелые преступления.
В настоящее время подробности об операции не сообщаются. Поиски продолжаются.
Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может потребовать расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи под эгидой ООН.