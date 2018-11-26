Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу об убийстве Хашкаджи

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-26T16:42:21+03:00

Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу журналиста Джамаля Хашкаджи. Фото: REUTERS

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Силы безопасности Турции провели обыск на вилле в селе Саманлы в районе Термал провинции Ялова в связи с делом убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Полиция и силы жандармерии оцепили район вокруг двухэтажной виллы, на место расследования прибыли суд и медэксперты. Службы используют собак для обыска, а также применены летательный дроны для проведения видео и фотосъемки сверху.

Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS

Поиск на территории виллы Саманлы в рамках расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамал Хашкаджи одобрила прокуратура Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Ялова Муаммер Эрол.

В расследовании приняли участие Стамбульское управления по борьбе с террористическими операциями и бригада, расследующая тяжелые преступления.

В настоящее время подробности об операции не сообщаются. Поиски продолжаются.

Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может потребовать расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи под эгидой ООН.