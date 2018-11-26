Сербия благодарна России за поддержку в конфликте с Косово

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-26T16:49:17+03:00

Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что государство не будет поддерживать антироссийские санкции

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Сербия выражает благодарность России за проявленную поддержку в конфликте с непризнанной республикой Косово. Об этом заявил глава МИД республики Ивица Дачич на открытии в Белграде выставки «Сербия — Россия, Югославия — СССР».

«Россия поддерживает территориальную целостность Сербии, в том числе по вопросу Косова и Метохии. Мы благодарны России за ее недавнюю поддержку на генассамблее Интерпола», - передает ТАСС слова политика.

По его словам, Сербия на данный момент идет по европейскому пути, однако поддерживать антироссийские санкции она не намерена.

Также Ивица Дачич положительно оценил планы провести через территорию Сербии газопровод «Турецкий поток».

Напомним, что ранее непризнанная республика Косово подала заявку на вступление в Международную организацию уголовной полиции. Однако признавать территорию не стала 51 страна, включая Россию.

Позднее в ответ на это Приштина ввела 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.