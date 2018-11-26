Московская канатная дорога первый месяц будет работать бесплатно

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-26T18:01:00+03:00

До 24 декабря москвичи и туристы смогут кататься без ограничений

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Новая канатная дорога от Воробьевых гор до «Лужников» первый месяц будет работать бесплатно. Такое решение после официального открытия приняли инвесторы.

- Для катаний канатная дорога будет открыта с 27 ноября 2018 года. Было принято решение, что для пассажиров канатная дорога будет работать бесплатно в течение месяца, до 24 декабря 2018 года включительно. График работы на это время изменится с 12.00 до 20.00, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Уже с 25 декабря за проезд придется платить.

Есть два тарифа:

«туда» (в одну сторону) - 400 рублей в будни, 500 рублей в выходные,

«туда-обратно» (в две стороны) - 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные.

Для для инвалидов 2 и 3 групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей будут скидки:

по тарифу "туда" - 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Кстати, оплатить проезд можно только на месте в кассах наличными или банковской картой, еще один вариант - транспортной картой "Тройка". Бесплатно продолжат кататься дети до 6 лет, инвалиды 1 группы и ветераны ВОВ. С февраля 2019 года канатной дорогой смогут воспользоваться спортсмены, тогда же и будут установлены цены на спуски и подъемы от станции «Воробьевы горы» до «Новая лига», вероятно, будут введены абонементы.