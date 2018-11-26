Путин предложил доплачивать врачам за снижение смертности на участках
Владимир Путин предложил растиражировать практику доплаты участковым врачам за снижение смертности на всю страну. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Кировской области, в которой сейчас проводят такой эксперимент.
«Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать?», - сказал президент.
По словам губернатора Игоря Васильева в регионе на данный момент ввели контроль за работой терапевтов. Руководство области намерено добиться увеличения продолжительности жизни с помощью ранней диагностики заболеваний.
«Мы ввели такую систему для участковых докторов: когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем - довольно-таки серьезные цифры - до 10 тысяч рублей», - приводит ТАСС слова губернатора.
По его словам, такая практика помогает вовремя направлять пациентов на диспансеризацию и осмотры к узким специалистам.