2018-11-26T18:05:12+03:00
Общество

Путин предложил доплачивать врачам за снижение смертности на участках

Президент России поддержал инициативу главы Кировской области
Алена Басавина
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Врачам хотят доплачивать за снижение смертностиВрачам хотят доплачивать за снижение смертностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин предложил растиражировать практику доплаты участковым врачам за снижение смертности на всю страну. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Кировской области, в которой сейчас проводят такой эксперимент.

«Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать?», - сказал президент.

По словам губернатора Игоря Васильева в регионе на данный момент ввели контроль за работой терапевтов. Руководство области намерено добиться увеличения продолжительности жизни с помощью ранней диагностики заболеваний.

«Мы ввели такую систему для участковых докторов: когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем - довольно-таки серьезные цифры - до 10 тысяч рублей», - приводит ТАСС слова губернатора.

По его словам, такая практика помогает вовремя направлять пациентов на диспансеризацию и осмотры к узким специалистам.

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