2018-11-27T11:12:35+03:00
Спорт

Словацкий хоккеист скончался после игры

Кристиану Лунтеру был 21 год
Ася РОМАНЧУК
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Игрок хоккейного клуба Словакии скончался после встречиИгрок хоккейного клуба Словакии скончался после встречиФото: Валерий ШАХОВ
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Игрок словацкого хоккейного клуба «Прешова» умер после игры из-за проблем сердцем. О проблемах парня узнали уже после того, как произошла трагедия.

Кристиан Лунтервышел на лед и чувствовал себя отлично. После матча парень отправился домой, где потерял сознание.

-Это ужасная ноовтсь. Кристиан игран накануне и ничего предвещало беды. Затем я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали эту страшную весть, — сказал главный тренер «Прешова» Славомир Шлеб.

Что именно стало причиной смерти спортсмена – точно не известно. Врачи говорят, что у него были проблемы с сердцем. Очевидно, ранее о них было не известно, так как никаких ограничений у молодого человека не было.

Известно, что незадолго до смерти, пока ехала скорая помощь, Кристиана смогли привести в чувство домочадцы, но в больнице ему стало хуже и он скончался. Не исключено, что был инфаркт.

Игроки команды связывают случившееся с занятиями силовыми единоборствами, Кристиан увлекался ими и посещал тренировки, сообщает сайт «Дни.ру»

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