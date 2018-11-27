Агент Купер из сериала «Твин Пикс» сыграет в новом кино американского президента

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-27T13:27:42+03:00

Съемки нового фильма стартуют в декабре этого года

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Американский актер Кайл Маклахлен, известный широкой публике по роли агента Купера в культовом сериале «Твин Пикс», сыграет одного из бывших американских президентов, Франклина Рузвельта.

В следующем году на экраны выйдет сериал под названием «Пересекая Атлантику», который поведает зрителю о принцессе Марте Шведской. По сюжету, президент Франклин Рузвельт приглашает ее посетить США, где она жила в Белом доме.

Саму принцессу сыграет актриса София Хелин, звезда сериала «Мост». Съемки киноленты намечены на декабрь этого года, сообщает издание THR.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американская актриса Дженнифер Энистон сыграет президента США нетрадиционной сексуальной ориентации. Автором сценария фильма выступит американская стендап-комедиантка, Тиг Нотаро.