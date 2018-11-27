2018-11-27T13:39:05+03:00
Спорт

Игра за бронзовый престол: ЦСКА выпустил промо-ролик в стиле "Игры Престолов"

27 ноября ЦСКА и Виктория сойдутся в битве за третье место в группе G Лиги Чемпионов [видео]
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Первый матч ЦСКА - Виктория завершился вничью 2:2.Первый матч ЦСКА - Виктория завершился вничью 2:2.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Действительно «неравным» этот бой будет больше для Виктории, чем для ЦСКА: чешский клуб не выиграл ни одного матча, в отличии от «коней», которые в первом матче Лиги Чемпионов обрушили немного-немало, а Реал Мадрид.

Возможно, именно поэтому креативная команда ЦСКА решила внести некое ноу-хау в видео-анонс матча и обратилась к известному сериалу «Игра престолов», отсюда и игра слов: «Игра за престол», «одиЧалов». Этим роликом они хотели показать, что «армейцы» готовы биться насмерть, и Виктории, несмотря на громкое название (Виктория – победа) придется как следует потрудиться, чтобы сломить стройное нападение Чалова, Влашича и Марио-танкиста-Фернандеса.

Победить Викторию вдвойне важно: для ЦСКА это не только третье место в групповом этапе Лиги Чемпионов, но и гарантия еврокубковой весны. (В прошлом году ЦСКА дошли до четверть финала Лиги Европы.)

Виктория на данный момент занимает последнее место в группе, но ЦСКА не недооценивают соперника. Приведем слова тренера клуба Виктора Гончаренко в интервью корреспонденту «Спорт Экспресса»:

«…Любой матч Лиги чемпионов, если не сыграешь на максимуме возможностей, как физических, так и эмоциональных, неправильно выстроишь игру, это чревато. С любым соперником. Мы не ждем легкой прогулки».

Болельщикам же не остается ничего, кроме как «держать кулаки» за любимый клуб, ну а самым смелым из них делать ставки на победу в этой битве!

Превью: ПФК ЦСКА Виктория.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Агент Купер из сериала «Твин Пикс» сыграет в новом кино американского президента
ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора
Говорит Ямал!
Китай намерен жестко отстаивать свои интересы в случае введения очередных пошлин со стороны США
ВС предложил не наказывать людей за покупку «шпионских» устройств для себя
Российские продавцы в «Черную пятницу» заработали 17,4 млрд рублей
Глава МИД ФРГ: сохранение ДРСМД выгодно для Европы
Трамп раскритиковал планы концерна General Motors закрыть четыре завода в США
Полиция Италии арестовала босса каморры, скрывавшегося 15 лет
Для секретной информации Минобороны создадут специальные флеш-накопители
На юг Италии обрушилось двойное торнадо
Вступил в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой
НАСА опубликовало видео посадки зонда на Марс в рамках миссии InSight
Словацкий хоккеист скончался после игры
Основатель Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая
В России беспилотные автомобили получат специальный знак
МИД Турции: причастные к делу Хашкаджи действовали по приказу
Джонни Депп развлекал гостей на свадьбе своего друга
Трамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 января
"Призываем США обуздать своих подопечных" - посольство России о погромах на Украине
Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию