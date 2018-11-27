Игра за бронзовый престол: ЦСКА выпустил промо-ролик в стиле "Игры Престолов"

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-27T13:39:05+03:00

27 ноября ЦСКА и Виктория сойдутся в битве за третье место в группе G Лиги Чемпионов [видео]

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Действительно «неравным» этот бой будет больше для Виктории, чем для ЦСКА: чешский клуб не выиграл ни одного матча, в отличии от «коней», которые в первом матче Лиги Чемпионов обрушили немного-немало, а Реал Мадрид.

Возможно, именно поэтому креативная команда ЦСКА решила внести некое ноу-хау в видео-анонс матча и обратилась к известному сериалу «Игра престолов», отсюда и игра слов: «Игра за престол», «одиЧалов». Этим роликом они хотели показать, что «армейцы» готовы биться насмерть, и Виктории, несмотря на громкое название (Виктория – победа) придется как следует потрудиться, чтобы сломить стройное нападение Чалова, Влашича и Марио-танкиста-Фернандеса.

Победить Викторию вдвойне важно: для ЦСКА это не только третье место в групповом этапе Лиги Чемпионов, но и гарантия еврокубковой весны. (В прошлом году ЦСКА дошли до четверть финала Лиги Европы.)

Виктория на данный момент занимает последнее место в группе, но ЦСКА не недооценивают соперника. Приведем слова тренера клуба Виктора Гончаренко в интервью корреспонденту «Спорт Экспресса»:

«…Любой матч Лиги чемпионов, если не сыграешь на максимуме возможностей, как физических, так и эмоциональных, неправильно выстроишь игру, это чревато. С любым соперником. Мы не ждем легкой прогулки».

Болельщикам же не остается ничего, кроме как «держать кулаки» за любимый клуб, ну а самым смелым из них делать ставки на победу в этой битве!