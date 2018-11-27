2018-11-27T14:18:18+03:00
Политика

Грузия и ФРГ подписали первое соглашение о военном сотрудничестве

Обе страны примут участие в предстоящей международной конференции по безопасности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Грузия и Германия подписали первое соглашение о военном сотрудничествеГрузия и Германия подписали первое соглашение о военном сотрудничествеФото: REUTERS
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Министр обороны ФРГ и Грузии Урсула фон дер Ляйен и Леван Изория подписали в Германии первое соглашение о взаимном военном сотрудничестве.

- Впервые в истории нашего сотрудничества было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в котором отмечено, что Германия вновь будет поддерживать политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии и сделает максимум на пути интеграции страны в НАТО, - отметил Леван Изория в ходе встречи с министром обороны ФРГ.

Обе стороны соглашения на встрече также обсудили вопросы углубления сотрудничества в военной сфере, сообщает "РИА Новости".

Как подметил Изория, Грузия также планирует принять участие в Берлине в предстоящей международной конференции по вопросам безопасности.

К слову, сотрудничество Грузии и НАТО началось еще в 1994 году. Тогда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». А после 2004 года (время «революции роз») сотрудничество НАТО и Грузии стало более тесным.

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