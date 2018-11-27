Владимир Путин вручил госнаграды Лещенко, Чуриковой и Усманову

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-27T14:13:52+03:00

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Российский лидер во вторник, 27 ноября, вручает государственные награды. Церемония награждения проходит в Кремле. Ордена и медали получают деятели науки, искусства и бизнеса.

«Я очень рад приветствовать всех вас в Кремле и с чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны, тем, кто создаёт и приумножает её национальное богатство – в экономике, в науке, в медицине, в образовании, в культуре и спорте, кто защищает Отечество и служит ему», - сказал президент в начале церемонии.

Известно, что ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Владимир Путин уже вручил актрисе Инне Чуриковой, певцу Льву Лещенко, президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, а также главе организации ветеранов «Боевое братство» Борису Громову.

Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.Президент России наградит более сорока выдающихся деятелей из областей науки, культуры, промышленности, медицины и спорта

Также ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили актер Александр Збруев и главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени был удостоен бизнесмен Алишер Усманов.