2018-11-27T14:59:29+03:00
Общество

В Госдуме предложили сменить цвет дорожной разметки

По словам чиновников, это поможет снизить число ДТП на дорогах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме предложили сменить цвет дорожной разметкиВ Госдуме предложили сменить цвет дорожной разметкиФото: Архив "КП"
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Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Вячеслав Лысаков, предложил сменить цвет дорожной разметки на российских дорогах с белой на желтую. Однако чиновник отметил, что не всем регионам будет по карману реализация этого проекта из-за ограниченного бюджета. Но на федеральных автодорогах новая разметка в ближайшее время должна обязательно появиться.

Ранее министерство транспорта РФ поддержало инициативу с изменением цвета разметки в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Как отметили в Госдуме, желтая разметка будет видна намного лучше, чем белая. Однако отмечается, что данный пункт является не общеобязательным требованием, а рекомендацией.

К слову, этой весной провел эксперимент с использованием желтой разметки в Мурманской области, Краснодарском крае и Карелии. В итоге, на автодорогах на 30% снизилось количество ДТП, сообщает «РИА Новости».

- Я не вижу здесь сенсации никакой. Да, действительно (такая разметка будет) ярче. Хуже не будет, как говорится, водитель будет лучше различать разделительную полосу,-заметил Вячеслав Лысаков.

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