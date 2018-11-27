ЦБ: банки не должны требовать у клиентов обоснование переводов

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-27T15:24:22+03:00

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Банк не может требовать у клиента обоснование для перевода денежных средств. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Центрального банка России.

По данным регулятора, банк в рамках противодействия мошенничеству может только подтвердить операцию, которая выглядит подозрительно. В таком случае от клиента требуется только согласие или отказ от операции. Запрашивать назначение платежа и происхождение денег банк не может.

Ранее газета «Известия» сообщила, что клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка столкнулись с требованием обосновать операции даже в пределах тысячи рублей. В случае отказа финансовые организации грозили аннулировать карту.

При этом массовых жалоб от граждан Центральный Банк России не зафиксировал. Регулятор поясняет, что в подобных случая необходимо сообщать в его интернет-приемную на сайте.

«Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России на сайте», - сказали в пресс-службе.