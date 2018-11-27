Германия по ошибке депортировала гражданина России
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии по ошибке выдворило из страны гражданина России. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitun.
Согласно опубликованным данным, 27-летний россиянин и его мать в 2015 году подали документы на получение статуса беженца в Германии. Спустя два года их заявка была отклонена. Суд потребовал от мужчины покинуть город Биденкопф.
В ходе разбирательства в ситуации выяснилось, что депортация была произведена по ошибке. Россиянин не смог обжаловать решение суда, потому что его не уведомили.
Теперь власти ФРГ должны доставить беженца обратно в Биденкопф.