СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-27T15:49:57+03:00

На российском рынке появится более доступное и эффективное лекарство для больных ВИЧ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Препарат «Динавир» уже прошел испытания на эффективность и безвредность на животных

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что через два-три года на российских рынках появится новое боле эффективное лекарство для больных ВИЧ.

В настоящее время антиретровирусный препарат проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии федеральной службы. Специалисты работают над разработкой сразу нескольких технологий лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, объединенных понятием «генная терапия». В их основе лежит принцип изменения генома клеток человека с целью искусственного создания их невосприимчивости к ретровирусу.

К примеру, препарат «Динавир» уже прошел испытания на эффективность и безвредность на животных, но испытание на людях замут несколько лет.

«Мы очень надеемся, что препарат покажет себя и в клинических испытаниях таким же эффективным, как и в доклинике, но, безусловно, раньше чем через 2-3 года говорить о выведении его на рынок преждевременно, — сказала Попова в интервью РИА Новости, — Если испытания пройдут удачно, эти препараты для внутримышечного введения будут разрешены к применению уже через три года».

Кроме того, специалисты рассчитывают, что разработки буду более доступными и эффективными, чем их аналоги.

Напомним, 22 ноября в Москве стартовали испытания вакцины против ВИЧ. Испытания терапевтической вакцины продлятся не меньше трех лет.