Десятки детей пострадали от пожара в немецкой школе

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-27T16:49:10+03:00

В Германии около 20 человек пострадали от пожара в школе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возгорание произошло в одном из образовательных учреждений города Фюрт

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В немецком городе Фюрт ликвидируют крупный пожар в школе. Об этом сообщает телекомпания Bayerischer Rundfunk.

Известно, что возгорание произошло утром во вторник, 27 ноября. Огонь начал распространяться из туалета на первом этаже здания.

Около 20 учеников и учителей получили отравления от угарного газа. Медицинскую помощь большинству оказали на месте, однако несколько пострадавших были госпитализированы.

На данный момент на месте пожара работает пожарная бригада. Эвакуированы 120 человек. Причина возгорания уточняется. Полиция Баварии начала расследование.