2018-11-27T16:49:10+03:00
В мире

Десятки детей пострадали от пожара в немецкой школе

Возгорание произошло в одном из образовательных учреждений города Фюрт
Алена Басавина
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В Германии около 20 человек пострадали от пожара в школеВ Германии около 20 человек пострадали от пожара в школеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В немецком городе Фюрт ликвидируют крупный пожар в школе. Об этом сообщает телекомпания Bayerischer Rundfunk.

Известно, что возгорание произошло утром во вторник, 27 ноября. Огонь начал распространяться из туалета на первом этаже здания.

Около 20 учеников и учителей получили отравления от угарного газа. Медицинскую помощь большинству оказали на месте, однако несколько пострадавших были госпитализированы.

На данный момент на месте пожара работает пожарная бригада. Эвакуированы 120 человек. Причина возгорания уточняется. Полиция Баварии начала расследование.

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