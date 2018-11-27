2018-11-27T18:33:34+03:00
Политика

Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиян

Американские власти разочарованы отправкой на родину Любишиных
Алена Басавина
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Венгрия расстроила СШАВенгрия расстроила СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США остались недовольны отказом Венгрии в экстрадиции Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, который подозревают в продаже оружия. Об этом сообщает Госдепартамент.

Известно, что американские власти ранее направили в Венгрию запрос на экстрадицию. Однако Будапешт решил направить подозреваемых в Россию.

«США разочарованы решением венгерских властей экстрадировать Любишиных в Россию», - пишет американское дипведомство.

По словам Госдепа, Венгрия является партнером США, однако сложившаяся ситуация ставит под сомнение приверженность венгерских правоохранителей к сотрудничеству.

«Это решение не увязывается с нашим партнерством в правоохранительной сфере, подрывает работу, которую наши агентства проделали по этому делу, и делает менее безопасной жизнь граждан в США, Венгрии и в мире менее безопасной», - утверждает ведомство.

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