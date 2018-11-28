В Швейцарии туриста из США забыли пристегнуть к дельтаплану
Незабываемый опыт получил Крис Гурски из Флориды во время отдыха Швейцарии. Он решил полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полета – впервые в жизни полетать на дельтаплане.
Однако, как выяснилось в первые же секунды полета, американца забыли пристегнуть к летательному аппарату ремнями безопасности, и вместо восторга он испытал смертельный ужас. Две с лишним минуты несчастному туристу пришлось одной рукой держаться за железную перекладину шасси перед собой, а другой – за экипировку инструктора.
Полет снимался камерой GoPro, и Крис выложил его на YouTube, сопроводив подписью: «Я выжил, чтобы рассказать вам эту историю».
Туриста забыли пристегнуть к дельтаплану.Первый полет американца превратился в две минуты смертельного ужаса
Американцу удалось не разжать пальцы, пока дельтаплан не снизился до более-менее безопасной высоты, и только тогда Крис упал на землю. Он отделался сравнительно легко – переломом запястья правой руки и разрывом сухожилия на левой.