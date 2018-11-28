2018-11-28T10:49:14+03:00
В мире

Пилот японской авиакомпании сел за штурвал в состоянии алкогольного опьянения

Кацутоши Джитсукава смог пройти предполетное тестирование, однако все же был снят с рейса
Александр ДЖУМАЕВ
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Рейс был задержан, а самолетом управляли два пилота вместо трех.Рейс был задержан, а самолетом управляли два пилота вместо трех.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японское министерство транспорта объявило о начале внутреннего расследования по факту нарушения регламента одним из пилотов авиакомпании Japan Airlines. Кацутоши Джитсукава попытался сесть за штурвал самолета, будучи пьяным.

Как сообщает издание Japan Times, второй пилот авиакомпании с 18:00 до полуночи выпил две бутылки вина и почти два литра пива. Тем не менее, он смог обмануть тестирование на алкогольное опьянение, которое проводится для пилотов перед началом рейса, и попал на борт.

Позже Джитсукаву все же разоблачили. Рейс был задержан, а самолетом управляли два пилота вместо трех.

Стоит отметить, что согласно законам Японии члены экипажа самолетов не могут употреблять спиртные напитки за восемь часов до начала полета. Тем не менее, строгих норм уровня алкоголя в крови для пилотов в японских законах не существует.

Представители авиакомпании приняли решение ужесточить правила предполетного тестирования для членов экипажей самолетов. В число нововведений войдет обновленная система, предназначенная для теста на дыхание.

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