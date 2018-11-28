В южнокорейском суде прошли слушания по делу российского судна «Палладий»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-28T11:35:54+03:00

Танкер, приписанный к порту Владивостока, был задержан этим летом за долги работодателя по зарплате

Изменить размер текста: A A

В суде южнокорейского города Пусан состоялось заседание по делу российских моряков с судна «Палладий». В ходе слушаний был проведен опрос свидетелей и изучены видеоматериалы по делу.

По словам российского консула Романа Быкова, в зале суда присутствовали два сотрудника береговой охраны Южной Кореи, участвовавшие в задержании корабля. «Суд изучал материалы, проводил опрос свидетелей, вопросы также задавал прокурор», - приводит ТАСС слова консула.

Быков отметил, что по итогам заседания не было принято никаких решений. Следующие слушания по делу пройдут 17 декабря.

Судно «Палладий» было задержано в Пусане в конце июня за долги работодателя перед моряками по зарплате. В конце августа экипаж судна предпринял попытку бежать из-под ареста, однако она была пресечена сотрудниками береговой охраны Южной Кореи. По итогам случившегося были задержаны трое моряков – капитан корабля, старший механик, один из матросов и владелец судна.